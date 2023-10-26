Иран пригрозил США "огнем", если "геноцид" в Газе не прекратится
Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян пригрозил США "огнем", если Израиль продолжит боевые действия против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
"Я откровенно говорю израильским разжигателям войны и американским государственным деятелям, которые поддерживают геноцид в Палестине, что мы не приветствуем расширение военных действий в регионе. Однако предупреждаю, что они не будут избавлены от этого огня, если геноцид в секторе Газа продолжится", - сказал он, выступая на специальной сессии Генассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины.
15 октября Абдоллахиян на встрече с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани в Дохе заявил, что если Израиль продолжит наносить удары по гражданскому населению сектора Газа, то масштабы конфликта могут расшириться. Позже в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera он сообщил, что исламская республика через посредников предостерегла еврейское государство от дальнейших обстрелов палестинского анклава.