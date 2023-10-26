Иран пригрозил США "огнем", если "геноцид" в Газе не прекратится

"Я откровенно говорю израильским разжигателям войны и американским государственным деятелям, которые поддерживают геноцид в Палестине, что мы не приветствуем расширение военных действий в регионе. Однако предупреждаю, что они не будут избавлены от этого огня, если геноцид в секторе Газа продолжится", - сказал он, выступая на специальной сессии Генассамблеи ООН по защите гражданского населения Палестины.