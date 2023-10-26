Пентагон: США дополнительно направят на Ближний Восток 900 военнослужащих
Соединенные Штаты продолжают усиливать группировку на Ближнем Востоке, рассказал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.Он добавил, что в макрорегион будут дополнительно переброшены 900 военнослужащих, пишет РИА «Новости».
Райдер отметил, что на Ближний Восток будут преимущество направлены операторы противоракетных и противовоздушных комплексов.
Пресс-секретарь пояснил, что Израилю также будут направлены системы противоракетной обороны «Железный купол».
Напомним, что после начала конфликта между Израилем и Палестиной США заняли подчеркнуто произраильскую позицию.
Вашингтон сделал ряд громких заявлений в поддержку Тель-Авива и направил в Средиземное море две ударные группировки во главе с авианосцами, экспедиционный корпус морской пехоты, военных медиков.
Кроме того, США направили Израилю пакеты военной и финансовой помощи.