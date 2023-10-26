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Названа сумма военной помощи США Украине за время президентства Байдена

Общая сумма военной поддержки Украины Соединенными Штатами за время президентства Джо Байдена превысила 44,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.

Названа сумма военной помощи США Украине за время президентства Байдена
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Отмечается, что с начала российской специальной военной операции сумма помощи США Украине составила 43,9 миллиарда долларов.

Ранее в Государственном департаменте США объявили о выделении нового пакета военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) на сумму 150 миллионов долларов.

«Новый пакет помощи будет включать в себя, в частности, средства ПВО, артиллерию, противотанковое вооружение», — сообщили в ведомстве.

25 октября газета Politico допустила, что запрос на оказание дальнейшей военной помощи Украине и Израилю может столкнуться с проблемами с согласованием в Сенате Конгресса США.

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