Названа сумма военной помощи США Украине за время президентства Байдена

Общая сумма военной поддержки Украины Соединенными Штатами за время президентства Джо Байдена превысила 44,5 миллиарда долларов. Об этом сообщили в Пентагоне.

Отмечается, что с начала российской специальной военной операции сумма помощи США Украине составила 43,9 миллиарда долларов.

Ранее в Государственном департаменте США объявили о выделении нового пакета военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ) на сумму 150 миллионов долларов.

«Новый пакет помощи будет включать в себя, в частности, средства ПВО, артиллерию, противотанковое вооружение», — сообщили в ведомстве.