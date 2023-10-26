Пентагон: силы США были атакованы связанными с Ираном группировками

В США заявили, что их силы были атакованы связанными с Ираном группировками
Американские силы в Ираке и Сирии за последние дни 16 раз были атакованы группировками, которые, по мнению США, связаны с Ираном. Такие данные привел на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.
"Скажу, что между 17 и 26 октября силы США и коалиции подверглись нападению 12 раз в Ираке, 4 раза в Сирии с помощью беспилотников-камикадзе и ракет", - сказал официальный представитель американского военного ведомства.
"Опять-таки мы знаем, что речь идет о военизированных группировках, поддерживаемых Ираном. И, конечно, мы считаем, что Иран несет ответственность за эти группировки", - заявил Райдер.