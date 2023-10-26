Пентагон: силы США были атакованы связанными с Ираном группировками

"Скажу, что между 17 и 26 октября силы США и коалиции подверглись нападению 12 раз в Ираке, 4 раза в Сирии с помощью беспилотников-камикадзе и ракет", - сказал официальный представитель американского военного ведомства.



"Опять-таки мы знаем, что речь идет о военизированных группировках, поддерживаемых Ираном. И, конечно, мы считаем, что Иран несет ответственность за эти группировки", - заявил Райдер.