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В Израиле рассказали, когда начнется наземная операция в Газе

ЦАХАЛ продолжает активную подготовку к масштабной наземной операции в секторе Газа, заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант. Об этом пишет ТАСС.

В Израиле рассказали, когда начнется наземная операция в Газе
© РИА Новости

Министр отметил, что Армия обороны Израиля наносит удары по анклаву, создает благоприятные условия для продолжения войны.

По его словам, военная операция со временем, после подготовки, перейдет в следующую фазу. Эта фаза начнется, когда будут наиболее подходящие условия и будет реализована в обязательном порядке, констатировал Галант.

Израиль решил отложить наземную операцию в Газе

Напомним, что конфликт между Израилем и Палестиной в очередной раз разгорелся в начале октября 2023 года. В первый же день конфликта официальный Тель-Авив заявил, что в ответ на действия ХАМАС начинает полноценную войну.

В дальнейшем представители силовых ведомств неоднократно сообщали о подготовке к наземной операции, о том, что она начнется в ближайшие дни, если не часы.

По мнению экспертов, шансы на проведение наземной операции ЦАХАЛ в Газе минимальны. Это обусловлено тем, что ввод израильских танков и солдат в анклав может привести к географическому масштабированию конфликта, подключению к нему коалиции арабских стран.

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