В Израиле рассказали, когда начнется наземная операция в Газе

ЦАХАЛ продолжает активную подготовку к масштабной наземной операции в секторе Газа, заявил глава Минобороны Израиля Йоав Галант. Об этом пишет ТАСС.

Министр отметил, что Армия обороны Израиля наносит удары по анклаву, создает благоприятные условия для продолжения войны.

По его словам, военная операция со временем, после подготовки, перейдет в следующую фазу. Эта фаза начнется, когда будут наиболее подходящие условия и будет реализована в обязательном порядке, констатировал Галант.

Напомним, что конфликт между Израилем и Палестиной в очередной раз разгорелся в начале октября 2023 года. В первый же день конфликта официальный Тель-Авив заявил, что в ответ на действия ХАМАС начинает полноценную войну.

В дальнейшем представители силовых ведомств неоднократно сообщали о подготовке к наземной операции, о том, что она начнется в ближайшие дни, если не часы.