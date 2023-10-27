Над Курской областью сбили еще один беспилотник ВСУ

Над территорией Курской области система противовоздушной обороны (ПВО) сбила еще один беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 26 октября, сообщили в Минобороны России.

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В военном ведомстве отчитались о пресечении попытки Киева совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа по объектам на территории России.

Дежурными средствами ПВО около 21:00 по московскому времени беспилотник перехвачен беспилотник над территорией Курской области в районе населенного пункта Курчатов.

Вечером 26 октября система ПВО сбила украинский БПЛА над Курской областью. Попытка Киева совершить атаку по объектам на территории России была пресечена около 19:30 по московскому времени.