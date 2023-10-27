Минобороны Израиля: наземная операция в Газе начнется, когда сложатся условия

Израильские военные готовятся к проведению наземной фазы операции в секторе Газа. Об этом заявил глава министерства обороны Израиля Йоав Галант, передает ТАСС.
"Мы наносим удары [по сектору Газа] и создаем условия для продолжения войны. Следующие фазы [военной операции] будут, мы готовим их, и мы должны их реализовать", — сказал он.
Галант отметил, что наземная часть операции начнется при подходящем моменте.
"Маневры начнутся, и это произойдет довольно скоро, когда у нас будут нужные условия для нанесения удара по ХАМАС. Когда это произойдет, вы увидите и поймете сроки", - добавил министр.
7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по Израилю и объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Тысячи боевиков вторглись на израильскую территорию, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников.
На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Ответная операция Армии обороны Израиля получила название "Железные мечи", одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.