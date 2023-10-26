США объявили о предоставлении Украине нового пакета помощи на сумму $150 млн

В Госдепе США объявили о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи Украине на сумму $150 млн.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на американское ведомство, в новый пакет помощи войдут средства ПВО и ПРО, артиллерия и другие вооружения.

Ранее стало известно, что Дания окажет безвозмездную военную помощь Украине на сумму 3,7 млрд крон ($522,6 млн).