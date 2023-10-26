ЦАХАЛ ликвидировал замглавы разведуправления ХАМАС

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации заместителя главы разведывательного управления ХАМАС Шади Баруду. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу израильской армии.

Согласно сообщению ЦАХАЛ, Баруду был одним из организаторов атаки ХАМАС на Израиль 7 октября.

«На основе точных разведывательных данных ЦАХАЛ и Службы общей безопасности, истребители ЦАХАЛ нанесли удар по заместителю главы разведывательного управления ХАМАС Шади Баруду. <...> Баруд планировал варварские атаки 7 октября вместе с Яхьей Синваром », — сказано в сообщении ЦАХАЛ.

Там также добавили, что ранее Баруд был командиром батальона ХАМАС в Хан-Юнисе. По имеющимся данным, он принимал участие в подготовке ряда террористических атак против израильтян.