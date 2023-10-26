В ВОЗ прокомментировали сообщения и применении Израилем белого фосфора в Газе

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в курсе сообщений о применении в районе палестино-израильского конфликта белого фосфора, но она "не проверяет тип или происхождение использованного оружия". Такой ответ дали корреспонденту ТАСС в женевской штаб-квартире ВОЗ в ответ на просьбу подтвердить или опровергнуть сведения МИД Палестины и других источников об использовании израильской армией фосфорных боеприпасов в Газе.

"Поступали сообщения о применении белого фосфора или другого похожего зажигательного оружия. ВОЗ не проверяет тип или происхождение использованного оружия", - заявил ТАСС официальный представитель организации Кристиан Линдмайер.

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О том, что Израиль применил во время боевых действий в Газе белый фосфор, заявил 26 октября на брифинге в Женеве посол Палестины Ибрагим Храиши. По его словам, израильская операция "включала применение белого фосфора, что было подтверждено [международной правозащитной организацией] Human Rights Watch (HRW)". Согласно опубликованному ранее отчету HRW, "силы Израиля использовали белый фосфор в военных операциях в Ливане и Газе 10 и 11 октября 2023 года соответственно".

11 октября МИД Палестины обвинил Израиль в применении фосфорных и кассетных боеприпасов в секторе Газа. Министр юстиции Мухаммед Шалалда сообщил, что Палестина просит Международный уголовный суд заняться вопросом применения запрещенного оружия Израилем при бомбардировках анклава.

Вместе с тем официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил на брифинге в Нью-Йорке 13 октября: "У нас нет [подтверждений использования Израилем белого фосфора]".