Авианосная группа Китая прошла к югу от Тайваня

Министерство обороны Тайваня сообщило о проходе к югу от острова авианосной группы Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что группу возглавлял авианосец «Шаньдун». Согласно заявлению, военные корабли прошли через пролив Баши в западную часть Тихого океана.

«Авианосная ударная группа ВМС Народно-освободительной армии Китая сегодня пересекла пролив Баши, (двигаясь — прим. ред.) в западную часть Тихого океана», — рассказали в оборонном ведомстве.

Отмечается, что «Шаньдун» является вторым авианосцем Китая, а также первым авианосцем собственного производства КНР. На его борту может базироваться почти 40 истребителей.