Авианосная группа Китая прошла к югу от Тайваня
Министерство обороны Тайваня сообщило о проходе к югу от острова авианосной группы Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что группу возглавлял авианосец «Шаньдун». Согласно заявлению, военные корабли прошли через пролив Баши в западную часть Тихого океана.
«Авианосная ударная группа ВМС Народно-освободительной армии Китая сегодня пересекла пролив Баши, (двигаясь — прим. ред.) в западную часть Тихого океана», — рассказали в оборонном ведомстве.
Отмечается, что «Шаньдун» является вторым авианосцем Китая, а также первым авианосцем собственного производства КНР. На его борту может базироваться почти 40 истребителей.
Ранее Минобороны Тайваня сообщило о не менее 15 летательных аппаратах из Китая, которые вошли в зону работы ПВО острова.