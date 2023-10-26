Военком Москвы заявил о возможности изменения ситуации с ротацией в зоне СВО

Военный комиссар Москвы Максим Локтев заявил, что в связи с ростом числа контрактных военнослужащих, отправляющихся в зону специальной военной операции (СВО), ситуация с ротацией ныне принимающих участие в операции может измениться. Об этом сообщает ТАСС.

"Я думаю, что будет меняться (ситуация с ротацией, - "Газета.Ru"), и позиция Министерства обороны очень правильная. Мы все понимаем, что нужно проводить ротацию, нужно отдыхать людям", - отметил он.

Он напомнил, что достаточно большое количество граждан (военнослужащих) по контракту изъявляет желание принять участие в СВО.

"Я думаю, что у Министерства обороны будет больше возможностей отпускать военнослужащих, чтобы они были дома", - отметил Локтев.

В сентябре депутат Государственной думы РФ, генерал-лейтенант Андрей Гурулев сообщил, что ротация россиян, призванных для участия в спецоперации, не будет производиться за счет новой волны мобилизации.