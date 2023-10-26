ХАМАС сообщил о 50 убитых заложниках в результате израильских атак

Вооруженное крыло группировки ХАМАС "Бригады Кассам" заявили, что, по их оценкам, число пленных, убитых в результате нападения Израиля , возросло до 50 человек. При этом национальность тех, кто погиб, не разглашается.

Между тем, по данным палестинского министерства здравоохранения, число погибших в секторе Газа возросло до более чем 7000 человек, из них - почти 3000 детей. Как сообщает телеканал Al-Jazeera, большое количество пострадавших в секторе Газа усиливает давление на переполненные больницы: коридоры и операционные заполнены ранеными, некоторые операции проводятся даже на полу. Медицинские бригады также перегружены, измотаны и не могут справиться с большим потоком пациентов. Так, возле главного входа в отделение неотложной помощи больницы Насера в Хан-Юнисе была установлена палатка с телами скончавшихся, чтобы семьи могли опознать их для захоронения, так как морг медучреждения переполнен.