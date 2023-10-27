Армия Израиля заявила о новых ударах по 250 объектам в секторе Газа
Израильские военные заявили, что за прошедшие сутки нанесли удары по более чем 250 объектам в секторе Газа, которые, по мнению Израиля, связаны с организацией ХАМАС.
Об этом сообщила армейская пресс-служба.
«За последний день истребители ВВС Израиля нанесли удары по более чем 250 военным целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.
По словам армии Израиля, под удары попали туннели, активисты ХАМАС, оперативные командные центры и пусковые установки.
26 октября сообщалось, что по меньшей мере 15 человек погибли и десятки получили ранения в результате авиаударов по лагерю беженцев в Хан-Юнисе на юге сектора Газа. Большинство жертв — женщины и дети, под обломками могут находиться люди.