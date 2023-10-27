Армия Израиля заявила о новых ударах по 250 объектам в секторе Газа

Израильские военные заявили, что за прошедшие сутки нанесли удары по более чем 250 объектам в секторе Газа, которые, по мнению Израиля, связаны с организацией ХАМАС.

© RT на русском

Об этом сообщила армейская пресс-служба.

«За последний день истребители ВВС Израиля нанесли удары по более чем 250 военным целям, принадлежащим террористической организации ХАМАС в секторе Газа», — говорится в сообщении.

По словам армии Израиля, под удары попали туннели, активисты ХАМАС, оперативные командные центры и пусковые установки.