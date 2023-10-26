В Словакии объяснили отказ от оборонной помощи Украине

Словакия решила отказаться от оборонной помощи Киеву в связи с желанием страны сохранить собственную обороноспособность. Об этом заявил глава словацкого парламента Петер Пеллегрини, чьи слова приводит РИА Новости.

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«Речи о летальном оружии или ракетных системах уже не будет», — отметил политик на пресс-конференции.

По словам Пеллегрини, республика уже выделила ресурсы на военную помощь Украине и на этом они исчерпаны.

«Словакия хочет сохранить какой-то уровень обороноспособности», — сказал он, добавив, что у страны больше нет никаких больших мощностей для оборонной поддержки в виде технического оружия.

Новый глава правительства Словакии Роберт Фицо ранее заявил, что Братислава не станет оказывать Украине военную помощь. Киев может рассчитывать только на гуманитарную поддержку. По мнению Фицо, урегулировать конфликт могут только США и Россия, а Украина в этом вопросе не играет роли. В Кремле в ответ заявили, что решение Братиславы вряд ли повлияет на ход спецоперации. Подробности — в материале «Газеты.Ru».