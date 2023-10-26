Украинская армия попала в тяжелое положение из-за наступления российских войск у Красного Лимана, ВС России перехватывают инициативу, пишут украинские СМИ.

Тревожная для киевского режима информация поступает с восточного участка фронта, где российские войска организовали «особенно сильный натиск», пишет украинская пресса, передает РИА «Новости».

Ведущие боевые действия бойцы ВСУ сообщают, что в районе Красного Лимана «так тяжело не было» с октября 2022 года.

Украинская армия не смогла добиться существенных результатов за летнюю кампанию, преимущество перехватила российская армия, в России наращено производство боеприпасов и другого вооружения, а Запад не успевает снабжать киевский режим необходимым.