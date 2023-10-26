Вооруженные силы Украины (ВСУ) жалуются на крайне тяжелое положение из-за наступления российской армии. Об этом в четверг, 26 октября, пишет польский портал Onet.

— Сегодня очень многое говорит о том, что русские перехватывают инициативу на фронте. Особенно тревожная информация поступает с его восточного участка, где натиск русских особенно силен, — говорится в публикации.

ВСУ, которые в настоящее время находятся в районе Красного Лимана сообщают, что им не было так тяжело с октября прошлого года.

В свою очередь киевский режим делает все возможное с целью поддержать моральный дух как вооруженных формирований Украины, так и своих западных союзников. В ход идет даже пиар, в частности — информационная кампания, связанная с передачей американцами Украине высокоточных ракет ATACMS.

Их доставка совпала с атаками Украины на земли Луганска и Бердянска, в результате которых был поврежден или уничтожен 21 вертолет. Украинцы рекламировали эти события по всем возможным информационным каналам, пишет Onet.