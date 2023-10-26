В ВСУ заявили о тяжелом положении под Красным Лиманом
Вооруженные силы Украины (ВСУ) жалуются на крайне тяжелое положение из-за наступления российской армии. Об этом в четверг, 26 октября, пишет польский портал Onet.
— Сегодня очень многое говорит о том, что русские перехватывают инициативу на фронте. Особенно тревожная информация поступает с его восточного участка, где натиск русских особенно силен, — говорится в публикации.
ВСУ, которые в настоящее время находятся в районе Красного Лимана сообщают, что им не было так тяжело с октября прошлого года.
В свою очередь киевский режим делает все возможное с целью поддержать моральный дух как вооруженных формирований Украины, так и своих западных союзников. В ход идет даже пиар, в частности — информационная кампания, связанная с передачей американцами Украине высокоточных ракет ATACMS.
Их доставка совпала с атаками Украины на земли Луганска и Бердянска, в результате которых был поврежден или уничтожен 21 вертолет. Украинцы рекламировали эти события по всем возможным информационным каналам, пишет Onet.
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил применение ВСУ американских ракет ATACMS. Незадолго до этого издание Politico также сообщало, что украинская армия впервые применила в ходе боевых действий эти ракеты.