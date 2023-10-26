В ВСУ пожаловались, что получают от США старую технику вместо денег
Украинские войска получают от Соединенных Штатов только устаревшую военную технику вместо обещанных финансовых средств. Об этом сообщило издание Business Insider.
«Напрямую на Украину поступает только устаревшая техника», – говорится в сообщении.
Украинские военные возмутились, что средства, которые Запад выделяет Украине, не доходят до страны. Деньги, по словам бойцов ВСУ, остаются в США.
«Они думают, что дали нам так много денег, и удивляются, где сейчас эти деньги. Они все еще в Америке», – цитирует издание одного из солдат ВСУ.
Кроме того, боевики пожаловались, что им мало военной помощи, учитывая большую протяженность линии фронта.
Ранее «ФедералПресс» писал, что экс-агента ЦРУ насмешил выпад Израиля в адрес Украины.