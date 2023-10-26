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В ВСУ пожаловались, что получают от США старую технику вместо денег

Украинские войска получают от Соединенных Штатов только устаревшую военную технику вместо обещанных финансовых средств. Об этом сообщило издание Business Insider.

В ВСУ пожаловались, что получают от США старую технику вместо денег
© unsplash.com

«Напрямую на Украину поступает только устаревшая техника», – говорится в сообщении.

Украинские военные возмутились, что средства, которые Запад выделяет Украине, не доходят до страны. Деньги, по словам бойцов ВСУ, остаются в США.

«Они думают, что дали нам так много денег, и удивляются, где сейчас эти деньги. Они все еще в Америке», – цитирует издание одного из солдат ВСУ.

Кроме того, боевики пожаловались, что им мало военной помощи, учитывая большую протяженность линии фронта.

Ранее «ФедералПресс» писал, что экс-агента ЦРУ насмешил выпад Израиля в адрес Украины.