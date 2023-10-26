Российские ПВО за сутки перехватили снаряды HIMARS И GLSDB

В Министерстве обороны России в ежедневной сводке сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили шесть реактивных снарядов систем залпового огня (РСЗО) «HIMARS» и «GLSDB».

© Газета.Ru

«Уничтожены 27 беспилотных летательных аппаратов в районах Тополевки, Кременной в Луганской народной республике, Мирного, Инженерного, Золотой Поляны в Запорожской области, Чаплинки и населенного пункта Саги в Херсонской области», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Также Министерство обороны России сообщило, что на Запорожском направлении российские военные смогли отразить атаку штурмовой группы 65-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее начальник пресс-центра российской группировки войск «Юг» Вадим Астафьев заявлял, что подразделения группировки отбили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении.

До этого советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявлял, что Вооруженные силы РФ смогли занять одну из ключевых высот под Донецком.