Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что главнокомандующий ракетными силами ХАМАС Хасан аль-Абдулла был убит в результате израильского удара в городе Хан-Юнис. Об этом сообщает The Times of Israel.

Израильские военные заявили, что авиаудар был нанесен на основе разведывательной информации о местонахождении аль-Абдуллы, собранной службой безопасности страны и Управлением военной разведки.

В ЦАХАЛ заявили, что истребители нанесли удары по еще нескольким членам ХАМАС, а также уничтожили несколько объектов в секторе Газа, принадлежащих движению.