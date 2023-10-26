В Израиле заявили о ликвидации «главного ракетчика» ХАМАС
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила, что главнокомандующий ракетными силами ХАМАС Хасан аль-Абдулла был убит в результате израильского удара в городе Хан-Юнис. Об этом сообщает The Times of Israel.
Израильские военные заявили, что авиаудар был нанесен на основе разведывательной информации о местонахождении аль-Абдуллы, собранной службой безопасности страны и Управлением военной разведки.
В ЦАХАЛ заявили, что истребители нанесли удары по еще нескольким членам ХАМАС, а также уничтожили несколько объектов в секторе Газа, принадлежащих движению.
Ранее СМИ сообщили, что в результате налетов израильской авиации в секторе Газа погиб Джехад Мхейсен, глава сил национальной безопасности ХАМАС, и члены его семьи. Также сообщалось о гибели Джамили аль-Шанти, вдовы лидера и соучредителя ХАМАС Абдель Азиза аль-Рантисси, единственной женщины-члена Политбюро ХАМАС.