Минобороны сообщило, что российский истребитель МиГ-31 сопроводил норвежский патрульный самолет над Баренцевым морем. Ведомство отметило, что российская сторона не допустила нарушения госграницы, передает РИА Новости.

Отмечается, что экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВВС Норвегии.

25 октября В Минобороны РФ заявили, что российские силы за последние сутки впервые перехватили в зоне спецоперации сразу две ракеты ATACMS.

Кроме того, была перехвачена зенитная ракета С-200, переделанная для поражения наземных целей, две противорадиолокационные ракеты HARM и два снаряда американской системы залпового огня HIMARS.