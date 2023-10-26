Российский МиГ-31 перехватил норвежский Р-8А «Посейдон» над Баренцевым морем

В четверг в небе над Баренцевым морем российский истребитель МиГ-31 осуществил перехват самолета базовой патрульной авиации P-8A «Посейдон» норвежских ВВС, сообщило Минобороны России.

Российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали движущуюся к границе России воздушную цель, для ее опознавания в воздух подняли МиГ-31, указало ведомство в своем Telegram-канале.

Экипаж истребителя определил цель как норвежский Р-8А «Посейдон». При приближении российского самолета норвежское воздушное судно развернулось от российской границы.