Российский МиГ-31 перехватил норвежский Р-8А «Посейдон» над Баренцевым морем
В четверг в небе над Баренцевым морем российский истребитель МиГ-31 осуществил перехват самолета базовой патрульной авиации P-8A «Посейдон» норвежских ВВС, сообщило Минобороны России.
Российские средства контроля воздушного пространства зафиксировали движущуюся к границе России воздушную цель, для ее опознавания в воздух подняли МиГ-31, указало ведомство в своем Telegram-канале.
Экипаж истребителя определил цель как норвежский Р-8А «Посейдон». При приближении российского самолета норвежское воздушное судно развернулось от российской границы.
МиГ-31 благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы не допущено. Полет проводился в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства с соблюдением мер безопасности.