В учениях в Иране примут участие не менее 200 военных вертолетов

В учениях "Иктидар 1402", запланированных Ираном , примут участие по меньшей мере 200 военных вертолетов. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на бригадного генерала Карима Чешака.

По его словам, в учениях также примут участие пехотные, бронетанковые, ракетные и артиллерийские войска исламской республики. Также в маневрах будут задействованы подразделения радиоэлектронной борьбы и кибербезопасности. Учения "Иктидар 1402" начнутся в пятницу и продлятся два дня.