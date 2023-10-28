США модернизируют свою основную ядерную бомбу

США намерены выпускать новый, модернизированный тип ядерной бомбы B61. Об этом говорится в пресс-релизе Минобороны США.

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"США намерены модернизировать свободнопадающую ядерную бомбу В61 в вариант В61-13 при условии одобрения конгресса и выделения соответствующих средств", - сказано в пресс-релизе.

В Пентагоне отметили, что модернизированная бомба заменит некоторые из B61-7 в арсеналах страны и будет иметь аналогичную ей мощность, однако станет более безопасной и точной, чем ее предшественница - B61-12.

В61 сейчас является основным ядерным оружием стратегических сил США.

В Пентагоне считают, что B61-13, которая будет доставляться с помощью самолетов, усилит сдерживание противников США и даст дополнительные возможности против более сложных целей.

20 октября CША заявили о проведении испытаний на ядерном полигоне.