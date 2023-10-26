Французская газета Le Monde заявила о провале наступления ВСУ

Через 150 дней после начала украинского наступления западные военные аналитики «приходят к одному и тому же горькому заключению» — ВСУ не добились прогресса «и больше не наступают». Об этом пишет французская газета Le Monde в статье под заголовком «Почему контрнаступление Киева проваливается».

Британский аналитик Джек Уотлинг заявил, что за пять месяцев наступательных операций Украина так и не смогла прорвать линию обороны России. По его мнению, Украина «сохраняет определенные возможности, но очень маловероятно, что в этом году произойдет прорыв».

Украина возлагала на эту операцию большие надежды, подчеркивает Le Monde. Всю весну она накапливала силы и технику для прорыва обороны на примерно тысячекилометровой линии соприкосновения. Для маневра были специально сформированы двенадцать бригад общей численностью около 35 тысяч солдат, часть из которых получила современную западную бронетехнику —британские танки Challenger 2, немецкие Leopard 2, американские боевые машины пехоты Bradley и французские разведывательные AMX-10 RC.

Немецкий телеканал Bild ранее рассказал, что силы РФ контролируют местность в зоне украинского конфликта, поэтому ВСУ «не могут свободно передвигаться без потерь». Канал отмечал, что российские военные рассекречивают позиции украинских сил с помощью дронов, а затем наносят по ВСУ мощные удары артиллерией и минометами.