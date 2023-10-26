Палестина обвинила Израиль в использовании запрещенных боеприпасов в Газе

Глава дипломатической миссии Палестины в ООН Ибрагим Крайши обвинил Израиль в использовании запрещенного белого фосфора при ударах по сектору Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

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«Израиль использовал белый фосфор во время своих ударов по Газе, что также было установлено Human Rights Watch», — констатировал он.

По протоколу III Конвенции ООН по конкретным видам обычного оружия 1980 года боеприпасы с белым фосфором запрещены к использованию в жилых районах, где расположены гражданские объекты и мирное население.