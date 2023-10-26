Палестина обвинила Израиль в использовании запрещенных боеприпасов в Газе
Глава дипломатической миссии Палестины в ООН Ибрагим Крайши обвинил Израиль в использовании запрещенного белого фосфора при ударах по сектору Газа. Об этом сообщает РИА Новости.
«Израиль использовал белый фосфор во время своих ударов по Газе, что также было установлено Human Rights Watch», — констатировал он.
По протоколу III Конвенции ООН по конкретным видам обычного оружия 1980 года боеприпасы с белым фосфором запрещены к использованию в жилых районах, где расположены гражданские объекты и мирное население.
Ранее министерство здравоохранения Газы сообщило об обстрелах сектора Газа снарядами с белым фосфором со стороны Израиля. Сообщается, что из-за этого в восточной части анклава эвакуировали детскую больницу.
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