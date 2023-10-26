Песков объяснил рост популярности службы в ВС РФ по контракту

"Во-первых, растет уровень консолидации. Во-вторых, это весьма и весьма привлекательные финансовые условия. Речь идет о достаточно внушительном контракте", - сказал на брифинге Песков, добавив, что для многих эти условия являются действительно определяющими.

Накануне на совещании по комплектованию Вооруженных сил России военнослужащими по контракту в 2024 году заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что каждый день контракт с ВС РФ заключают более 1,6 тысячи человек. Всего с 1 января по 25 октября на военную службу поступило практически 385 тысяч человек, из которых около 305 тысяч зачислены по контракту, а около 80 тысяч - добровольцы.