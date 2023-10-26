В США перечислили преимущества российских ракет "Кинжал"

Российские гиперзвуковые ракеты "Кинжал" представляют серьезную опасность, поскольку их крайне сложно обнаружить и перехватить, пишет Military Watch Magazine.

Ракета "Кинжал" может поражать цели на расстоянии 2000 км, обладает высокой маневренностью и способна совершать полет по квазибаллистической траектории на малых высотах, поэтому ее крайне сложно отследить, перехватить и обнаружить во время полета, отмечает автор статьи.

В материале указали, что теперь не только самолеты МиГ-31 могут быть оснащены этими гиперзвуковыми ракетами, но и истребители Су-34.

Ранее сообщалось, что ракеты "Кинжал", с которыми МиГ-31К будут патрулировать небо над Черным морем, могут получать боевую задачу уже в полете.