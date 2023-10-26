Кадыров показал кадры уничтожения окопов ВСУ на Кременском направлении
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео поражения окопов и блиндажей украинской армии бойцами спецназа «Ахмат» на Кременском направлении.
По его словам, почти на всей территории Серебрянского лесничества ВСУ построили много опорных пунктов, огневых точек и других укрытий. Однако российские бойцы отрабатывают по целям противника «быстро и максимально точно».
«Ясное дело, что враг старается закрепиться в целях противодействия нашим войскам, однако, вопреки завышенным ожиданиям, положение ВСУ остаётся по-прежнему тупиковым», — написал Кадыров в Telegram.
Он также подчеркнул, что у украинских войск наблюдаются «тяжелейшие потери».
Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что в Клещеевке ВСУ лишились более 12 тыс. военнослужащих.