Кремль следит за перемещением F-16 США по миру

Песков: Кремль следит за переброской истребителей F-16 на Ближний Восток
Перемещение американских истребителей F-16 в район палестино-израильского конфликта является поводом для пристального внимания Кремля. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла.
«Тут безусловно повод для пристального внимания. Тщательно отслеживаем. По провокациям не было ничего до сих пор», — передает слова Пескова корреспондент URA.RU.
Ранее сообщалось, что США перебросили свои истребители F-16 в зону палестино-израильского конфликта. Вашингтон наращивает свои силы в регионе для «недопущения дальнейшей агрессии».