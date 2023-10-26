Пять курских сел остались без света после обстрела
После артобстрела со стороны Украины отключено электроснабжение в пяти населенных пунктах Рыльского района Курской области.
"В населенном пункте Городище зафиксированы два прилета 122-мм снарядов. В результате обстрела без света остались деревни и села Воронок, Валетовка, Городище, Козино и Крупец", - пишет РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.
В зону отключения попали 239 домов с суммарным населением 470 человек. Аварийные бригады работают на месте, восстановить энергоснабжение планируется в течение 26 октября. В деревне Городище также поврежден газопровод, отключена подача топлива в 10 домов.
Другой артобстрел повредил сельский клуб в Козино и частный автомобиль в поселке Повово-Лежачи.