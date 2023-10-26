В США захотели превратить бомбу JDAM в крылатую ракету

Компания Boeing сделала несколько заявлений, касающихся разработки новой версии корректируемой бомбы Joint Direct Attack Munition (JDAM) с реактивным двигателем. В рамках модернизации бомбу хотят превратить в недорогую крылатую ракету Powered Joint Direct Attack Munition (PJDAM), пишет американское издание The Drive.

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Отмечается, что компания подписала меморандум о взаимопонимании с австралийским предприятием Ferra Engineering, который подразумевает продолжение производства комплектов крыльев для бомб увеличенной дальности JDAM Extended Range (JDAM-ER). В Boeing отметили, что в рамках сделки также планируют изучить предложения для PJDAM, которая использует такие же крылья.

Также в Boeing рассказали о заключении соглашения с компанией Technical Directions, Inc. (TDI), подразумевающего использование двигателя TDI-J85 в качестве силовой установки PJDAM.

Боеприпас PJDAM состоит из двигателя, пары крыльев, комплекта наведения на основе инерциальной навигационной системы с поддержкой GPS и бомбы класса 500 фунтов (226 килограммов). Считается, что дальность действия нового боеприпаса составит не менее 480 километров. В публикации подчеркнули, что PJDAM — это новый комплект оборудования, который нельзя комбинировать с существующими комплектами JDAM.

Издание напоминает, что в августе производитель сообщил о завершении испытаний PJDAM в аэродинамической трубе. Полученные данные будут использовать для создания «цифрового двойника», который задействуют в дальнейшей разработке боеприпаса.