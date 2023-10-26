США могут получить доступ к военным базам Швеции

Соединенные Штаты готовятся получить доступ к военным объектам на территории Швеции. Как сообщает пресса, в настоящее время на стадии подготовки находится соглашение о военном сотрудничестве (Defence Cooperation Agreement) между Вашингтоном и Стокгольмом.

Если документ примут, американская сторона получит право складировать военное оборудование и технику на шведских военных базах. Переговоры о заключении соответствующего соглашения идут с января. Ожидается, что документ вступит в силу в течение осени.