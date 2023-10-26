Военный самолет США подал сигнал тревоги в небе над Ираком

В небе над Ираком зафиксировали сигнал тревоги, исходящий от американского военного самолета. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным журналистов, летевший из Германии военно-транспортный самолет Boeing C-17A Globemaster III некоторое время кружил в горах, после чего забил тревогу.

Известно, что на самолетах такого типа США могут перевозить до трех вертолетов AH-64 «Апач», один танк M1 Abrams, до 48 носилок с ранеными или до 102 военнослужащих в полном снаряжении.

Инцидент с другим американским военным самолетом произошел в сентябре непосредственно в самих Штатах. Тогда в Южной Каролине произошла авария, в результате которой пропал стелс-истребитель F-35B из 501-й учебной эскадрильи истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты. Причем катапультировавшегося пилота нашли достаточно быстро. Тот рассказал, что в определенный момент потерял управление самолетом.