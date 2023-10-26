WP: Байден изучает возможность удара по связанным с Ираном группировкам

Президент США Джо Байден рассматривает возможность удара по ближневосточным группировкам, якобы связанным с Ираном, в ответ на атаки на американские силы в регионе, сообщили источники газеты The Washington Post.

Источники газеты указали, что Байден взвешивает аргументы за и против ответного шага, власти США учитывают, что на фоне палестино-израильского конфликта в силу вступили и другие факторы, поэтому необходимо «оставаться в курсе происходящего в регионе», передает ТАСС.

По словам бывшего главы Центрального командования ВС США Джозефа Вотела, после отправки на Ближний Восток дополнительных сил и техники США должны отвечать на угрозы для американских военных.

Законодатель от штата Массачусетс Сет Моултон заявил изданию, что определенные силы на Ближнем Востоке «хотят войны», но ему кажутся неразумными заявления, которые могут втянуть США в военные действия.

По мнению эксперта Фонда защиты демократии Брэдли Боумана, США необходимо нанести авиаудары по боевикам в Сирии, иначе нападений на американских военных станет больше.

Ранее бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президента США Джо Байдена подталкивают к нападению на Иран сенатор Линдси Грэм и его бывший коллега Джозеф Либерман.

Напомним, Байден заявил, что Иран должен быть готов к тому, что США ответят, если нападения на американские войска на Ближнем Востоке продолжатся.