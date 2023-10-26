Российские военнослужащие в ходе боев на запорожском направлении захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором находилось оружие американского производства. Об этом рассказал РИА Новости командир российского добровольческого ударного отряда «Барс-10» с позывным «Сатурн».

По его словам, опорный пункт был отбит при штурме укрепрайона в лесной полосе.

«Там оказалось брошенное американское оружие, в том числе пулемет «Браунинг» калибра 12,7 мм, а также боеприпасы к нему. Противник отступил», — отметил он.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ западными странами было резко усиленно санкционное давление на Россию и начаты масштабные поставки оружия Киеву, в том числе и запрещенного международной конвенцией.