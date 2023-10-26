Российские военные захватили опорный пункт ВСУ с иностранным оружием
Российские военнослужащие в ходе боев на запорожском направлении захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором находилось оружие американского производства. Об этом рассказал РИА Новости командир российского добровольческого ударного отряда «Барс-10» с позывным «Сатурн».
По его словам, опорный пункт был отбит при штурме укрепрайона в лесной полосе.
«Там оказалось брошенное американское оружие, в том числе пулемет «Браунинг» калибра 12,7 мм, а также боеприпасы к нему. Противник отступил», — отметил он.
24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ западными странами было резко усиленно санкционное давление на Россию и начаты масштабные поставки оружия Киеву, в том числе и запрещенного международной конвенцией.
Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении военной техники, переданной Украине западными странами. При этом военные эксперты отмечали, что американские генералы были расстроены тем, что в ходе широко анонсированного летнего контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли много образцов западной военной техники, в том числе танки и БМП.