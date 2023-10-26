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Российские военные захватили опорный пункт ВСУ с иностранным оружием

Российские военнослужащие в ходе боев на запорожском направлении захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ), в котором находилось оружие американского производства. Об этом рассказал РИА Новости командир российского добровольческого ударного отряда «Барс-10» с позывным «Сатурн».

По его словам, опорный пункт был отбит при штурме укрепрайона в лесной полосе.

«Там оказалось брошенное американское оружие, в том числе пулемет «Браунинг» калибра 12,7 мм, а также боеприпасы к нему. Противник отступил», — отметил он.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. В ответ западными странами было резко усиленно санкционное давление на Россию и начаты масштабные поставки оружия Киеву, в том числе и запрещенного международной конвенцией.

Минобороны: российские военные отбили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении военной техники, переданной Украине западными странами. При этом военные эксперты отмечали, что американские генералы были расстроены тем, что в ходе широко анонсированного летнего контрнаступления Вооруженные силы Украины потеряли много образцов западной военной техники, в том числе танки и БМП.

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