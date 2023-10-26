Парламент Венгрии отложил рассмотрение заявки Швеции на вступление в НАТО

Предложение оппозиции провести голосование в парламенте Венгрии по вопросу присоединения Швеции к НАТО не набрало большинства голосов. Об этом заявила депутат от партии «Демократическая коалиция» Агнеш Вадаи, пишет ТАСС.

По ее словам, это предложение отказались поддержать депутаты от правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».

«На этой неделе не будет голосования по вступлению Швеции в НАТО», — пояснила парламентарий на своей странице в Facebook (принадлежат компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

Таким образом, заявка может быть рассмотрена теперь только в ноябре. При этом глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш подчеркнул, что Будапешт хотел бы иметь «хорошие отношения со Швецией» и пытается «этого добиться», чтобы снять препятствия для вступления страны в НАТО.

Ранее СМИ стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг около недели назад разослал письмо всем государствам-членам Североатлантического альянса, в котором заявил, что Швеция должна стать членом блока не позднее встречи глав МИД 28-29 ноября.