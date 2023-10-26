Парламент Венгрии отложил рассмотрение заявки Швеции на вступление в НАТО
Предложение оппозиции провести голосование в парламенте Венгрии по вопросу присоединения Швеции к НАТО не набрало большинства голосов. Об этом заявила депутат от партии «Демократическая коалиция» Агнеш Вадаи, пишет ТАСС.
По ее словам, это предложение отказались поддержать депутаты от правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».
«На этой неделе не будет голосования по вступлению Швеции в НАТО», — пояснила парламентарий на своей странице в Facebook (принадлежат компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).
Таким образом, заявка может быть рассмотрена теперь только в ноябре. При этом глава канцелярии премьер-министра Гергей Гуйяш подчеркнул, что Будапешт хотел бы иметь «хорошие отношения со Швецией» и пытается «этого добиться», чтобы снять препятствия для вступления страны в НАТО.
Ранее СМИ стало известно, что генсек НАТО Йенс Столтенберг около недели назад разослал письмо всем государствам-членам Североатлантического альянса, в котором заявил, что Швеция должна стать членом блока не позднее встречи глав МИД 28-29 ноября.
На сегодняшний день заявку Швеции не одобрили Венгрия и Турция. Однако 23 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил парламент страны ратифицировать ее. Дата обсуждений заявки на вступление в альянс в парламенте страны пока не назначена.