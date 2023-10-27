РФ готова к серийному производству гаубицы "Коалиция-СВ"

Отечественная промышленность готова к серийному производству самоходной артиллерийской установки «Коалиция-СВ». Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно материалу агентства, данный вид вооружений обладает качествами, которые могут кардинально изменить ситуацию на фронте, однако прежде производителям нужно решить несколько важнейших задач. В статье отмечается, что военнослужащие и аналитики неоднократно указывали на то, что российская ствольная артиллерия сильно уступает натовской по ряду характеристик, и прежде всего по дальности.

Офицер первого армейского корпуса с позывным Клим заявил в разговоре с РИА Новости, что у РФ не так много орудий, которые могут сравниться с 155-миллиметровыми гаубицами западного производства.

«Разве что САУ «Малка» бьет активно-реактивным на 47 километров. У других меньше», — сказал военный.

В материале агентства отмечается, что основная самоходная гаубица «Мста-С» поражает цели на расстоянии до 29 км, а американские М777, польские «Крабы» и французские «Цезари» — на 30-40 км, а с высокоточными снарядами — и до 70. Как указывают военные, в связи с этим иногда контрбатарейная борьба попросту не ведется, а после появления на фронте кассетных боеприпасов из США ситуация еще больше осложнилась.

20 октября государственной корпорация «Ростех» сообщила, что новая российская гаубица «Коалиция-СВ» прошла госиспытания технических характеристик и готова к серийному производству.