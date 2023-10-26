Новые самоходные установки "Мальва" поступили в войска и вступили в бой

Сообщается, что Ростех отгрузил в войска первую партию колесных самоходных артиллерийских орудий (САО) "Мальва". "Мальва" вооружена 152-мм гаубицей, заимствованной у гусеничной самоходки "Мста-С". Стрельба может вестись всеми типами боеприпасов, которые применяются на 152-мм артустановках, таких как "Мста-Б", 2 С19 "Мста-С", Д-20, 2С3 "Акация" и МЛ-20. В том числе, корректируемыми снарядами с лазерной подсветкой "Краснополь". Скорострельность "Мальвы" - 7 выстрелов в минуту. Возимый боезапас - 30 снарядов.

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Гаубица имеет возможность реализовывать режим стрельбы "одновременный огневой налет" - когда несколько выпущенных боеприпасов одновременно достигают цели. Комплекс бортового оборудования облегчает экипажу, состоящему из пяти человек, подачу снарядов и обеспечивает автоматизированное управление огнем. Орудие имеет автономный энергетический агрегат, который обеспечивает электропитание на позиции.

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Благодаря колесному шасси, гаубица способна быстро разворачиваться на позиции и покидать ее, уходя от ответного огня. Это очень важно в условиях активно проводимой в зоне спецоперации контрбатарейной борьбы.

База "Мальвы" - специальное колесное шасси БАЗ-6610-027 "Вощина". Это четырехосный полноприводный автомобиль высокой грузоподъемности. В передней части размещены двухрядная кабина с местами для расчета из пяти человек и силовая установка, центр отдан под установку различных агрегатов и боекомплекта, а в корме находится артиллерийская установка.

Дизельный двигатель ЯМЗ-8424.10 мощностью 470 л.с. позволяет боевой машине массой 32 тонны развивать на шоссе скорость до 80 км/ч. Запас хода - 1100 км. Шасси рассчитано на передвижение как по шоссе, так и по бездорожью.

Важно, что "Мальва" не рассматривается в качестве замены существующих самоходок на гусеничном ходу. Она должна дополнить гусеничную технику и дать сухопутным войскам новые возможности. Комбинированный парк самоходной артиллерии на разной базе сможет эффективнее вести боевую работу в разных условиях и успешнее решать весь спектр возникающих боевых и огневых задач.