Минобороны получило первую партию новейших самоходок "Мальва"

Госкорпорация "Ростех" поставила в войска первую партию новейших самоходных артиллерийских орудий "Мальва". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.

"Ростех отгрузил в войска первую партию 152-мм самоходных артиллерийских орудий (САО) "Мальва". Новейшая артустановка отличается мобильностью, может автоматизированно вести стрельбу всеми типами боеприпасов и работать в режиме одновременного огневого налета, когда несколько выпущенных боеприпасов достигают цели в одно время", - сообщили там.

В Ростехе отметили, что новая самоходка обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации, чем артиллерийские установки на гусеничном ходу. Кроме того, в сравнении с буксируемыми орудиями "Мальве" требуется меньше времени для развертывания и ухода с позиции, а также наведения на цель.

"Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы - более 7 выстрелов в минуту, а боезапас насчитывает до 30 выстрелов", - отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев, слова которого привели в пресс-службе.