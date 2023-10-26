Минобороны получило первую партию новейших самоходок "Мальва"

Госкорпорация "Ростех" поставила в войска первую партию новейших самоходных артиллерийских орудий "Мальва". Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации.
"Ростех отгрузил в войска первую партию 152-мм самоходных артиллерийских орудий (САО) "Мальва". Новейшая артустановка отличается мобильностью, может автоматизированно вести стрельбу всеми типами боеприпасов и работать в режиме одновременного огневого налета, когда несколько выпущенных боеприпасов достигают цели в одно время", - сообщили там.
В Ростехе отметили, что новая самоходка обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации, чем артиллерийские установки на гусеничном ходу. Кроме того, в сравнении с буксируемыми орудиями "Мальве" требуется меньше времени для развертывания и ухода с позиции, а также наведения на цель.
"Это современное и мощное оружие, с помощью которого можно уничтожать практически любые объекты осколочно-фугасными снарядами на дальности более 24 км. Скорострельность гаубицы - более 7 выстрелов в минуту, а боезапас насчитывает до 30 выстрелов", - отметил индустриальный директор комплекса обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхан Оздоев, слова которого привели в пресс-службе.
Минобороны РФ в августе на форуме "Армия-2023" подписало госконтракт на поставку гаубиц 2С43 "Мальва". Эта 152-миллиметровая самоходка, разработанная в ЦНИИ"Буревестник", обладает открытой установкой артиллерийской части на автомобильном шасси БАЗ с колесной формулой 8 х 8 и экипажем из пяти человек. Она способна проехать по дорогам общего пользования без дозаправки 1 тыс. км, благодаря полному приводу и мощному дизельному двигателю хорошо преодолевает бездорожье. Также САУ помещается в транспортный самолет Ил-76. "Мальва" более маневренна, чем самоходные орудия на гусеничном ходу, при этом обладает большим техническим ресурсом и меньшей стоимостью эксплуатации.