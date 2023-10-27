Артиллерия ВС РФ отбила атаку ВСУ на ореховском направлении

Подразделения Вооруженных сил Украины на ореховском направлении в Запорожской области пытались штурмовать позиции российских войск, но были поражены огнем артиллерии, понесли потери. Это следует из данных, предоставленных ТАСС одним из российских подразделений на этом участке.
"Противник на ореховском направлении попытался занять позиции одного из наших подразделений, но был поражен огнем нашей артиллерии. Он потерял трех человек погибшими и трех ранеными, после чего отступил", - рассказал собеседник агентства.