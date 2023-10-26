В МАГАТЭ сообщили о ночных взрывах в районе Хмельницкой АЭС

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В результате на площадке были выбиты стекла в окнах. Также прекратилась подача электроэнергии на некоторые станции радиационного контроля за пределами станции.

По его словам, экспертам МАГАТЭ на станции рассказали, что «два дрона были сбиты на расстоянии примерно пяти и 20 километров» от ХАЭС. Взрывы на работу станции и ее подключение к электросети не повлияли.