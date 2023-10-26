В МАГАТЭ сообщили о ночных взрывах в районе Хмельницкой АЭС
Мощные взрывы произошли возле Хмельницкой атомной электростанции (ХАЭС) на Украине. Об этом рассказал генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, сообщается на сайте организации.
В результате на площадке были выбиты стекла в окнах. Также прекратилась подача электроэнергии на некоторые станции радиационного контроля за пределами станции.
По его словам, экспертам МАГАТЭ на станции рассказали, что «два дрона были сбиты на расстоянии примерно пяти и 20 километров» от ХАЭС. Взрывы на работу станции и ее подключение к электросети не повлияли.
9 октября начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что его спецназовцы провалили три операции по атаке и захвату Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Несмотря на попытку десанта сотен человек, включая иностранцев, приказы командования выполнить не получилось из-за хорошей оборонительной тактики российских войск.