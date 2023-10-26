Мобилизация: последние новости на сегодня 26 октября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 26 октября 2023, в материале «Рамблера».

Замминистра обороны России вручил госнаграды военнослужащим ЦВО в зоне спецоперации

Военнослужащие Центрального военного округа в передовом районе зоны ведения боевых действий на Украине получили государственные награды от заместителя министра обороны РФ генерал-полковника Виктора Горемыкина. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Солдаты получили медали «За отвагу», «За храбрость» 2-й степени, «За спасение погибавших». В беседе с военнослужащими Горемыкин успел обсудить условия быта, материальное обеспечение, получение денежных выплат, а также отметил высокий боевой дух бойцов, выполняющих задачи на передовой.

Выплаты контрактникам из Удмуртии в зоне СВО вырастут до 210 тысяч рублей

Ежемесячные выплаты контрактникам из Удмуртии вырастут до 210 тысяч рублей с ноября. Об этом заявил глава Удмуртии Александр Бречалов, передает Susanin.

«В связи с индексацией денежного довольствия военнослужащих с ноября этого года контрактники в зоне СВО будут получать от 210 тысяч. До этого было 204 тысячи», — пояснил он.

Бречалов добавил, что военнослужащим положены особые льготы, включая кредитные и налоговые каникулы, а также страховые выплаты при ранении.

В России планируют увеличить военные пенсии

С 1 октября 2024 года размер военной пенсии могут увеличить. Об этом заявил председатель комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов, передает News.ru.

Уточняется, что повышение затронет более 2 700 000 человек.

В настоящий момент известно, что проект федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов будет рассмотрен ГД РФ в первом чтении уже сегодня, 26 октября.