РИА Новости: в Донецке пресекли продажу снарядов, мин и патронов
Сотрудники УФСБ в Донецке пресекли попытку продать две мины для миномета, боекомплект снарядов для противотанкового гранатомета, а также патроны для автоматического оружия. Об этом сообщили РИА Новости в УФСБ по ДНР.
"Злоумышленники пытались реализовать две мины 240 мм для самоходного миномета 2С4 "Тюльпан", восемь снарядов для СПГ-9, одну гранату РГД, более 750 патронов калибра 5.45 мм. Оперативные материалы по данному факту переданы в СУ СК России по ДНР для принятия процессуального решения", — заявили в ведомстве.
До этого сообщалось, что жителю Кубани грозит до 11 лет колонии за подаренную подростку гранату. 26-летний сварщик, работающий на одном из предприятий в станице Октябрьской Крыловского района Краснодарского края, познакомился с 17-летним юношей в магазине.
Мужчина решил подарить подростку гранату Ф-1. Впоследствии выяснилось, что она является боевой. Дарителя задержали полицейские.