Минобороны: российские военные отбили пять атак ВСУ на Донецком направлении

По его словам, российские военные успешно отразили пять атак штурмовых групп 24-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Кирово и Малоильиновка. Как заявил Астафьев, потери противника в ходе контрбатарейной борьбы на этом участке фронта составили более свыше 500 военнослужащих, 122-миллиметровая самоходная гаубица "Гвоздика", 105-миллиметровое орудие M119, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.