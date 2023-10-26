$93.22-0.3498.35-0.39

Минобороны: российские военные отбили пять атак ВСУ на Донецком направлении

Начальник пресс-центра российской группировки войск "Юг" Вадим Астафьев сообщил, что подразделения группировки отбили пять атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Донецком направлении, передает РИА Новости.

Минобороны: российские военные отбили пять атак ВСУ на Донецком направлении
© РИА Новости

По его словам, российские военные успешно отразили пять атак штурмовых групп 24-й механизированной и 77-й аэромобильной бригад ВСУ в районе населенных пунктов Курдюмовка, Андреевка, Кирово и Малоильиновка. Как заявил Астафьев, потери противника в ходе контрбатарейной борьбы на этом участке фронта составили более свыше 500 военнослужащих, 122-миллиметровая самоходная гаубица "Гвоздика", 105-миллиметровое орудие M119, танк, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Ранее советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы РФ смогли занять одну из ключевых высот под Донецком. До этого в Минобороны России сообщили, что бойцы ВС РФ нанесли огневое поражение ВСУ под Клещеевкой и Курдюмовкой в ДНР.

Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости