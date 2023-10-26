Bloomberg: ЕС не выполняет обещание поставлять Украине боеприпасы

«ЕС обязался поставлять Киеву боеприпасы в течение года, сначала за счет использования существующих запасов, затем посредством контрактов о совместных закупках и увеличения производства. Прошло более половины этого времени, но план выполнен лишь на 30%, что говорит о том, что цель может быть не достигнута. Несколько государств, входящих в Евросоюз, в частном порядке обратились к внешнеполитическому отделу блока с просьбой продлить срок поставок», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники.