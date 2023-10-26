Bloomberg: ЕС не выполняет обещание поставлять Украине боеприпасы
Евросоюз рискует не выполнить план поставки боеприпасов Украине, так как на данный момент эта инициатива достигла лишь 30% от намеченной цели. Несколько государств ЕС в частном порядке попросили внешнеполитический отдел блока продлить сроки поставок, сообщает Bloomberg.
«ЕС обязался поставлять Киеву боеприпасы в течение года, сначала за счет использования существующих запасов, затем посредством контрактов о совместных закупках и увеличения производства. Прошло более половины этого времени, но план выполнен лишь на 30%, что говорит о том, что цель может быть не достигнута. Несколько государств, входящих в Евросоюз, в частном порядке обратились к внешнеполитическому отделу блока с просьбой продлить срок поставок», — пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Ранее в Британии разрушили надежды Запада на ослабление российской промышленности санкциями, так как страна до сих пор может производить нужное количество вооружений. Источники в украинской разведке подсчитали, что РФ может производить около 60 крылатых ракет наземного нападения, пять баллистических ракет «Искандер» и две гиперзвуковых планирующих ракеты «Кинжал». Россия перепрофилирует ракеты класса «земля-воздух» и противокорабельные ракеты для нанесения ударов по наземным целям и может использовать бесчисленные боеприпасы и дроны «Шахед», которые производятся на российских заводах, пишет издание The Economist.