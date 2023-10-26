В Раде анонсировали усиление мобилизации из-за потерь на фронте

Власти Украины намереваются усилить мобилизацию из-за больших потерь на фронте. Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин, передает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».

«Сейчас дополнительная потребность в ресурсах понадобится и из-за потери личного состава, и из-за необходимости сформировать новые соединения, бригады», — заявил он.

Ранее экс-премьер министр страны Николай Азаров указал, что мобилизационные резервы на Украине почти на нуле, военные на фронте при этом просят руководство провести ротацию.

Издание напоминает, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Уклонение от военной службы предусматривает уголовную ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.