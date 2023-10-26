В Раде анонсировали усиление мобилизации из-за потерь на фронте
Власти Украины намереваются усилить мобилизацию из-за больших потерь на фронте. Об этом сообщил член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Сергей Рахманин, передает РИА Новости со ссылкой на издание «Страна.ua».
«Сейчас дополнительная потребность в ресурсах понадобится и из-за потери личного состава, и из-за необходимости сформировать новые соединения, бригады», — заявил он.
Ранее экс-премьер министр страны Николай Азаров указал, что мобилизационные резервы на Украине почти на нуле, военные на фронте при этом просят руководство провести ротацию.
Издание напоминает, что на Украине с февраля 2022 года действуют режим военного положения и указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет запрещен. Уклонение от военной службы предусматривает уголовную ответственность с наказанием до пяти лет лишения свободы.
РИА Новости пишет, что повестку на Украину могут вручить где угодно. В сети есть множество видео, как мужчин ловят на улицах, в кафе и на автозаправках, в военкоматы их увозят насильно. Вручить повестку может не только представитель военкомата, право на это есть у руководителей предприятия, где работает призывник, представителей домового комитета, руководителей ЖЭК и других должностных лиц.