ХАМАС предрекло Израилю поражение в случае операции в Газе

По его словам, наземное вторжение "откроет новую славную страницу" для палестинцев, а израильтян ждет "беспрецедентное поражение для оккупационных сил в истории нашей борьбы". Ранее сообщалось, что столкновения между палестинскими отрядами сопротивления и израильской армией охватят всю территорию Палестины.

Об этом высказался пресс-секретарь ФАТХ (Движение за национальное освобождение Палестины) Мунзир Хайек, который представляет интересы организации в Газе. Он заявил об отсутствии сомнений в том, что "столкновения между палестинскими отрядами сопротивления и израильской армией охватят всю Палестину". До этого правительство сектора Газа сообщило, что 70% жителей анклава, или 1,5 млн человек, были вынуждены покинуть свои дома после начала войны Израиля и ХАМАС.