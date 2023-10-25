На Украине захотели разрешить военнообязанным уезжать за границу за деньги

Соответствующий законопроект зарегистрирован в Верховной раде , его автором выступил депутат от фракции «Слуга народа» Георгий Мазурашу. Он предложил обязать украинцев открывать счет в государственном банке с минимальным взносом 12 945 гривен (354 доллара) и ежемесячно вносить по 1 306,5 гривен (35 долларов), пока они находятся за границей. Уточняется, что эти средства планируется перечислять на спецсчет Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Крое того, в документе предлагается брать добровольные взносы на украинские войска с мужчин, покинувших страну после начала российской спецоперации. В случае, если они не подтвердят наличие оснований для отсрочки военной службы во время мобилизации, им придется отправлять на спецсчет ВСУ 25 890 гривен (708 долларов) за каждый месяц пребывания за рубежом во время военного положения.