У России есть технологии, которые видят все действия НАТО

«Наши армии привыкли полагаться на маскировку и камуфляж. Попытка спрятаться сегодня, вероятно, невозможна. <…> У врага есть технологии, позволяющие видеть все, что мы делаем, мы должны научиться действовать так, чтобы он не смог верно интерпретировать происходящее», — сказал Уотлинг в интервью Yle.