Yle: у России есть технологии, которые видят все действия НАТО
У России есть технологии, которые позволяют наблюдать за войсками НАТО. Об этом заявил британский военный эксперт Джек Уотлинг в интервью Yle.
«Наши армии привыкли полагаться на маскировку и камуфляж. Попытка спрятаться сегодня, вероятно, невозможна. <…> У врага есть технологии, позволяющие видеть все, что мы делаем, мы должны научиться действовать так, чтобы он не смог верно интерпретировать происходящее», — сказал Уотлинг в интервью Yle.
В таком контексте НАТО вдруг внезапно не выглядит такой сильной, как казалось раньше. Россия очень хорошо знает слабости противника.
«Учитывая, что Россия всегда их использует, нам приходится адаптироваться. Это очень важно», — предупреждает эксперт.
Странам НАТО стоить продумать, как защитить своих лучших офицеров. Тем более, что специальная военная операция на Украине показала, как современная артиллерия может быстро реагировать и корректироваться, она максимально точна.
Ранее президент Байден заявил, что США не хотят войны с Россией.
«Есть что-то, чего мы не хотим: мы не ищем того, чтобы американские солдаты сражались в России или против нее», — сказал Байден в ходе обращения к нации.